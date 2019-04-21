ЦИК: Выборы президента Украины проходят в штатном режиме

Новости Украины: По последним данным Центральной избирательной комиссии, явка избирателей составила 18,13%, выборы проходят в штатном режиме.

В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) констатируют, что второй тур президентских выборов в Украине в настоящее время проходят в штатном режиме.

"На данное время выборы в Украине проходят в штатном режиме", - сказал заместитель главы ЦИК Олег Конопольский на брифинге в воскресенье в Киеве.

Также он отметил, что на данный момент не зафиксированы никакие проблемные аспекты, которые могли бы повлиять на результаты выборов.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11.00 воскресенья составила 18,13% по данным, поступившим из всех 199 избирательных округов в стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

В Винницкой области явка составила 17,06%, в Волынской - 13,99%, Днепропетровской - 23,21%, Донецкой - 20,89%, Житомирской - 17,42%, Закарпатской - 8,64%, Запорожской - 24,62%, Ивано-Франковской - 10,81%, Киевской - 19,61%, Кировоградской - 21,35%, Луганской - 22,71%, Львовской - 12,14%, Николаевской - 22,95%.

Одесская область показала явку 17,35%, Полтавская - 22,53%, Ровенская - 13,84%, Сумская - 20,54%, Тернопольская - 11,6%, Харьковская – 19,63%, Херсонская - 22,06%, Хмельницкая - 15,89%, Черкасская область - 21,04%, Черновицкая - 10,9%, Черниговская - 20,13%, г.Киев - 16,45%.

Что касается избирательного участка в с.Лебединское Волновахского района Донецкой области – единственного, который так и не начал работу в воскресенье, - то, по словам замглавы ЦИК, он должен открыться в ближайшее время, все необходимые решения для этого были приняты.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.