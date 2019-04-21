На выборах зафиксированы 179 нарушений и первая смерть

Новости Украины: В Тернопольской области возле избирательного участка умер человек.

В полицию Украины поступило 152 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает МВД Украины.

"В полицию уже поступило 152 заявления и сообщения относительно нарушений избирательного законодательства. Эти заявления связаны с незаконной агитацией, есть факты вынесения бюллетеней и их фотографирования", - говорится в сообщении МВД в Твиттере.

"К сожалению, есть факт внезапной смерти возле избирательного участка в Тернопольской области", - констатирует МВД.

Позже в МВД уточнили, что по состоянию на 11:00 в Национальную полицию поступило 179 заявлений о нарушениях избирательного законодательства.

Напомним, на утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области, в столице все открылись вовремя.