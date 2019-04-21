Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня

Новости Украины: Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский признал, что нарушил закон, показав свой заполненный бюллетень на избирательном участке.

Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

Он проиллюстрировал свой пост фотографиями, на которых видно, что представители полиции в присутствии В.Зеленского заполняют соответствующие документы.

После голосования В.Зеленский на избирательном участке продемонстрировал заполненный бюллетень, в котором "крестик" стоит напротив его фамилии.

В МВД заявили, что полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом В.Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту.

"Мы как раз увидели это в СМИ. Поэтому, безусловно, как и в прошлый раз, эти факты будут проверены, будет дана надлежащая юридическая оценка", - сказал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в воскресенье, отвечая на вопрос о том, будет ли юридическая реакция МВД на демонстрацию В.Зеленским бюллетеня.

"Мы дадим, безусловно, правовую оценку после изучения всех обстоятельств", - добавил в свою очередь начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.