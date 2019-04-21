Выборы 2019: на 15:00 избирательное законодательство нарушили 690 раз

Новости Украины: Полиция зарегистрировала 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

По состоянию на 15:00 полиция зарегистрировала 690 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter МВД Украины.

"Информация по состоянию на 15:00. Полиция зарегистрировала 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства; по 5-ти фактам сведения внесены в ЕРДР; в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой", - говорится в сообщении.

В полицию Украины по состоянию на 11:00 поступило 152 сообщения о нарушениях избирательного законодательства, в Тернопольской области человек умер возле избирательного участка, сообщает МВД Украины.

Напомним, на утро воскресенья не открыт только один избирательный участок в Донецкой области, в столице все открылись вовремя.

Ранее сообщалось, кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Полиция пообещала проверить информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

Позже правоохранители вручили кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.