Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)

Новости Украины: В воскресенье, 21 апреля, проходит второй тур голосования на выборах Президента Украины, участки будут работать с 8:00 по 20:00.

В воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Голосование пройдет на избирательных участках и продлится с 8 до 20 часов по местному времени страны пребывания.

В избирательный бюллетень включены два кандидата, которые по итогам первого тура выборов 31 марта получили наибольшее количество голосов: шоумен Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко.

Для проведения выборов образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом будет работать 101 избирательный участок.

В то же время, согласно решению Центральной избирательной комиссии, президентские выборы не будут организовываться и проводиться на территории аннексированного Крыма, а также в 12 из 21 избирательных округах Донецкой области и в 6 округах из 11 в Луганской области. Ориентировочное количество избирателей - более 29 млн граждан. 325 тыс. 604 украинцев воспользовались временным изменением места голосования. 139 украинским общественным организациям предоставлено право иметь официальных наблюдателей во время президентских выборов. Кроме того, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 2700 официальных наблюдателей от 20 международных организаций и 21 иностранного государства.

ЦИК должен установить и объявить результаты повторного голосования на выборах Президента Украины не позднее чем на десятый день со дня такого голосования.

Новоизбранный Президент Украины вступает в должность не позднее, чем через 30 дней после официального объявления результатов выборов.

21 апреля

19:00 По данным Нацполиции, по состоянию на 17:00 правоохранители получили почти 940 сообщений, связанных с выборами, полиция открыла 12 уголовных производств.

18:26 На участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, избирательные комиссии полностью подсчитали голоса.

17:54 На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц.

16:59 По состоянию на 16:00 избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области, который расположен вплотную к линии разграничения, был открыт.

"Избирательный участок №140379 открыт. Утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственной по всей Украине, который не открылся. Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится вплотную к линии разграничения", - сообщили в ЦИК.

16:11 ЦИК опубликовала обновленные данные по явке избирателей по состоянию на 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Сведения об активности избирателей по состоянию на 15:00 передали 110 избирательных округов. По данным из этих округов, явка составила 45,94%.

16:08 Голосование на выборах президента Украины началось в США, сообщило посольство Украины в США в соцсети Twitter.

У #США розпочалось голосування у 2-му турі виборів Президента України

Відкрилась закордонна виборча дільниця у м.Вашингтон 900089. pic.twitter.com/ZsPg8bKyfm — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 апреля 2019 г.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

15:46 По состоянию на 15:00 полиция зарегистрировала 690 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

"Информация по состоянию на 15:00. Полиция зарегистрировала 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства; по 5-ти фактам сведения внесены в ЕРДР; в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой", - говорится в сообщении.

14:57 Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

14:54 Патриарх Филарет проголосовал во втором туре выборов Президента Украины. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

"21 апреля 2019 года Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проголосовал во втором туре на выборах Президента Украины. Святейший Патриарх Филарет прибыл утром перед богослужением на избирательный участок, находящийся на улице Пушкинской, неподалеку от резиденции Святейшего Владыки. Сделав свой выбор, Патриарх благословил членов участковой избирательной комиссии и пожелал им вдохновения в работе", - отмечается в сообщении.

14:41 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать. На участок он пришел вместе с женой, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - добавил второй президент.

13:48 Завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, открывшимся первым среди иностранных участков.

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще в субботу. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

13:27 Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

12:59 Порошенко пришел на участок в киевском Доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко, детьми и внуками.

Он отметил, что гордится нынешней организацией выборов. И добавил, что важно, чтобы граждане голосовали умом - "потому что не смешно".

12:10 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в воскресенье принял участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и призвал украинцев прийти на избирательные участки.

Он призвал граждан "проголосовать за Украину", отметив также, что "от каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины, какой она будет завтра".

11:33 Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 17,18% по данным 91 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

11:30 Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вместе с супругой проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Он поздравил журналистов, ожидающих его на участке, с Вербным воскресеньем, пожелал хорошего настроения.

"Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины…мы объединили Украину", - сказал В.Зеленский, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

11:20 В МВД отчитались о 179 нарушениях избирательного законодательства и смерти человека у избирательного участка в Тернопольской области.

10:49 Комитет избирателей Украины констатирует значительное уменьшение наблюдателей во втором туре президентских выборов по сравнению с первым.

10:21 В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

10:08 В Австралии уже проголосовали 86 украинцев. Это данные посольства Украины в Австралии по состоянию на 15:40 (8:40 в Украине).

10:04 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

9:22 В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась огромная очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

8:10 Первый избирательный участок открылся в Австралии 20 апреля в 23:00 по киевскому времени. Голосование продлится до 11:00 21 апреля.

8:06 Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Дебаты на "Олимпийском"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский вечером 19 апреля прибыли на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Дебаты на НСК “Олимпийский” не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Порошенко vs Зеленский: Главные дебаты страны на НСК "Олимпийский" завершились (полное видео)

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский перед началом пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского на НСК "Олимпийский". На НСК "Олимпийский" присутствовало более 22 тысяч человек