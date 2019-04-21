МВД: нарушения не повлияют на результат выборов

Новости Украины: В министерстве внутренних дел говорят, что нарушения во втором туре президентских выборов несистемные и на результате никак не скажутся.

Национальная полиция Украины в день выборов президента Украины, по состоянию на 17:00, зафиксировала почти 940 сообщений, связанных с нарушениями избирательного законодательства.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции на странице в Facebook.

Следовательно следственными подразделениями Нацполиции открыто 12 уголовных производств. Кроме того, составлено 13 административных протоколов по фактам нарушения в избирательной сфере.

"Массовых фальсификаций не зафиксировано… Правонарушения не носят системный характер… Никакого влияния на результат выборов не будут иметь", - заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк.

Напомним, Владимиру Зеленскому полиция вручила админпротокол за демонстрацию заполненного бюллетеня.