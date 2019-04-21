Зеленский после экзит-пола: Я вас не подведу

Новости Украины: Владимир Зеленский по данным экзит-полов набирает 73,2% голосов.

Побеждающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский пообещал гражданам Украины, что не подведет их.

"Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Хочу сказать спасибо родителям за поддержку, жене за силу и выдержку, детям, всей семье, всей команде. Спасибо правоохранителям за честную службу, СБУ за то, что держали в тонусе, спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - сказал Зеленский.

Он также пообещал, что "никого не подведет".

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. Пока я официально не президент, могу сказать как гражданин всем странам постсоветского сооюзу: посмотрите на нас, все возможно", - добавил он.

"Пока я еще официально не президент, я могу сказать как гражданин всем странам постсоветского союза: посмотрите на нас - это возможно", - добавил Зеленский.

Напомним, что появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 18:00. По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.