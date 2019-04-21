Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)

Новости Украины: По результатам Национального экзит-пола результаты следующие: Владимир Зеленский - 73,2%, Петр Порошенко - 25,3%.

Избирательные участки работали с 8:00 до 20:00 воскресенья. В списки избирателей внесены почти 30 млн украинцев – именно они решают, кто станет президентом Украины на ближайшие пять лет.

Последние новости с избирательных участков, как проходит голосование, выявленные нарушения, явка, а также первые данные экзит-полов и результаты - в материале Телеграф.

21 апреля

20:20 "Мы сделали это вместе. Спасибо каждому. Хочу сказать спасибо родителям за поддержку, жене за силу и выдержку, детям, всей семье, всей команде. Спасибо правоохранителям за честную службу, СБУ за то, что держали в тонусе, спасибо всем украинцам, которые меня поддержали и которые сделали другой выбор", - сказал Зеленский.

"Я обещаю, что никогда не подведу вас всех. Пока я официально не президент, могу сказать как гражданин всем странам постсоветского сооюзу: посмотрите на нас, все возможно", - добавил он.

20:02 Национальный экзит-пол: Зеленский побеждает на выборах президента с максимальной поддержкой в истории независимой Украины -73,2%, у Порошенко – 25,3%

Такие результаты опроса по состоянию на 18.00 обнародованы на пресс-конференции в воскресенье в Киеве.

Испорченных бюллетеней 1,5%.

Больше всего В.Зеленского поддержали избиратели востока – 87,7% голосов, юга – 85,4% и центра Украины – 70,3%.

В то же время действующий глава государства получил в этих регионах поддержку в 11,2%, 13,4% и 28,0% соответственно.

На западе Украины за В.Зеленского проголосовали 57,0% избирателей, П.Порошенко – 41,3%.

20:00 В Украине в 20:00 21 апреля закрылись избирательные участки по второму туру президентских выборов. При этом все, кто зашел на участок до 20:00, имеют право получить бюллетень и принять участие в голосовании.

19:30 Фоторепортаж с избирательных участков о том, как проходят выборы президента Украины-2019.

19:00 По данным Нацполиции, по состоянию на 17:00 правоохранители получили почти 940 сообщений, связанных с выборами, полиция открыла 12 уголовных производств.

18:26 На участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, избирательные комиссии полностью подсчитали голоса.

17:54 На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" проголосовали участники 24-й Украинской антарктической экспедиции - 12 полярников и полярниц.

16:59 По состоянию на 16:00 избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области, который расположен вплотную к линии разграничения, был открыт.

"Избирательный участок №140379 открыт. Утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственной по всей Украине, который не открылся. Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится вплотную к линии разграничения", - сообщили в ЦИК.

16:11 ЦИК опубликовала обновленные данные по явке избирателей по состоянию на 15:00. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК. Сведения об активности избирателей по состоянию на 15:00 передали 110 избирательных округов. По данным из этих округов, явка составила 45,94%.

16:08 Голосование на выборах президента Украины началось в США, сообщило посольство Украины в США в соцсети Twitter.

У #США розпочалось голосування у 2-му турі виборів Президента України

Відкрилась закордонна виборча дільниця у м.Вашингтон 900089. pic.twitter.com/ZsPg8bKyfm — UKR Embassy in USA (@UKRintheUSA) 21 апреля 2019 г.

"В США началось голосование во втором туре выборов президента Украины. Открылся заграничный избирательный участок в Вашингтоне", - говорится в сообщении.

15:46 По состоянию на 15:00 полиция зарегистрировала 690 заявления и сообщения о нарушениях избирательного законодательства.

"Информация по состоянию на 15:00. Полиция зарегистрировала 690 сообщений о нарушении избирательного законодательства; по 5-ти фактам сведения внесены в ЕРДР; в Киеве от гражданина поступила информация, что под его фамилией проголосовал кто-то другой", - говорится в сообщении.

14:57 Правоохранители вручают кандидату на пост президента Украины Владимиру Зеленскому протокол об административном нарушении за то, что он показал заполненный избирательный бюллетень.

"Новый президент - новые правила. Все должны жить по закону! Зеленскому вручают протокол об административном нарушении за то, что показал бюллетень", - написал спикер избирательного штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков в Фейсбуке.

14:54 Патриарх Филарет проголосовал во втором туре выборов Президента Украины. Об этом сообщила его пресс-служба в Facebook.

"21 апреля 2019 года Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет проголосовал во втором туре на выборах Президента Украины. Святейший Патриарх Филарет прибыл утром перед богослужением на избирательный участок, находящийся на улице Пушкинской, неподалеку от резиденции Святейшего Владыки. Сделав свой выбор, Патриарх благословил членов участковой избирательной комиссии и пожелал им вдохновения в работе", - отмечается в сообщении.

14:41 Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать. На участок он пришел вместе с женой, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - добавил второй президент.

13:48 Завершилось голосование на избирательном участке в Австралии, открывшимся первым среди иностранных участков.

Участок в Канберре, образованный при посольстве Украины, открылся первым среди всех зарубежных участков - в 23:00 по киевскому времени еще в субботу. Проголосовать там могли и граждане Украины из Новой Зеландии. Голосование завершилось в 20:00 по местному времени (13:00 по Киеву).

13:27 Полиция проверяет информацию относительно демонстрации кандидатом в президенты Украины, шоуменом Владимиром Зеленским своего избирательного бюллетеня после голосования, после чего даст правовую оценку данному факту, отмечают в МВД.

12:59 Порошенко пришел на участок в киевском Доме офицеров вместе с женой Мариной Порошенко, детьми и внуками.

Он отметил, что гордится нынешней организацией выборов. И добавил, что важно, чтобы граждане голосовали умом - "потому что не смешно".

12:10 Председатель Верховной Рады Андрей Парубий в воскресенье принял участие в голосовании во втором туре выборов президента Украины и призвал украинцев прийти на избирательные участки.

Он призвал граждан "проголосовать за Украину", отметив также, что "от каждого голоса, от каждого бюллетеня зависит судьба наших детей и Украины, какой она будет завтра".

11:33 Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 11:00 воскресенья составила 17,18% по данным 91 избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

11:30 Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский вместе с супругой проголосовал во втором туре на выборах президента Украины.

Он поздравил журналистов, ожидающих его на участке, с Вербным воскресеньем, пожелал хорошего настроения.

"Сегодня обязательно будет победа украинцев, победа Украины…мы объединили Украину", - сказал В.Зеленский, пообещав, что после объявления результатов проведет брифинг.

11:20 В МВД отчитались о 179 нарушениях избирательного законодательства и смерти человека у избирательного участка в Тернопольской области.

10:49 Комитет избирателей Украины констатирует значительное уменьшение наблюдателей во втором туре президентских выборов по сравнению с первым.

10:21 В Варшаве у посольства Украины образовалась огромная очередь из избирателей, которые хотят проголосовать во втором туре выборов президента Украины. Очевидцы сообщают, что желающих проголосовать в несколько раз больше, чем в первом туре.

10:08 В Австралии уже проголосовали 86 украинцев. Это данные посольства Украины в Австралии по состоянию на 15:40 (8:40 в Украине).

10:04 Один избирательный участок не открылся в воскресенье на территории Донецкой области, подконтрольной правительству – в с.Лебединское Волновахского района, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев.

9:22 В столице Чехии за полчаса до открытия избирательного участка уже выстроилась огромная очередь из избирателей на втором туре выборов президента Украины.

8:10 Первый избирательный участок открылся в Австралии 20 апреля в 23:00 по киевскому времени. Голосование продлится до 11:00 21 апреля.

8:06 Избирательные участки открылись в 8:00 и закроются в 20:00.

Дебаты на "Олимпийском"

Кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский вечером 19 апреля прибыли на НСК "Олимпийский" для участия в дебатах.

Дебаты на НСК “Олимпийский” не являются национальными, предусмотренными законодательством, поэтому это является предвыборной агитацией, которая должна оплачиваться штабами кандидатов в Президенты, а не за средства государственного бюджета.

Порошенко vs Зеленский: Главные дебаты страны на НСК "Олимпийский" завершились (полное видео)

Кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко и кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский перед началом пожали руки и начали дебаты на одной сцене команды В.Зеленского на НСК "Олимпийский". На НСК "Олимпийский" присутствовало более 22 тысяч человек