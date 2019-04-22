Выборы 2019: ЦИК осталось обработать меньше 2%

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия по состоянию на 12:24 обработала 98,22% электронных протоколов: за Владимира Зеленского проголосовали 73,16%, за Петра Порошенко - 24,52%.

По состоянию на 12 часов 24 минуты Центральная избирательная комиссия обработала 98,22% электронных протоколов. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК.

Согласно обнародованным данным, лидерство сохраняет Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей, или 13 288 327 голосов. Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей, или 4 453 945 голосов.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок. Явка избирателей составила 62,07%.