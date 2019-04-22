Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
ЦИК Украины уже обработала 99% электронных протоколов
ЦИК Украины уже обработала 99% электронных протоколов
В ЦИК заявили, что явка на повторном голосовании была ниже, чем 31 марта
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В ЦИК заявили, что явка на повторном голосовании была ниже, чем 31 марта

В ЦИК заявили, что явка на повторном голосовании была ниже, чем 31 марта
14:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: В Центральной избирательной комиссии заявили, что во втором туре приняли участие 61,37% граждан, а в первом - 62,8% избирателей.

Глава Центральной избирательной комиссии Украины Татьяна Слипачук сообщила, что явка избирателей во втором туре выборов президента Украины ниже, чем в первом.

"Как оказалось, явка во время повторного голосования ниже, чем в день голосования 31 марта. Так, по предварительным данным, вчера участие в выборах приняли 61,37% граждан, против 62,8% три недели назад", - написала Т.Слипачук на своей странице в соцсети Facebook в понедельник.

Она отметила, что наибольшую активность, как в первом туре, проявили жители Львовской области (67,34%), а наименьшую, как и в первом туре, - Закарпатская (46,38%).

Глава ЦИК также проинформировала, что на заграничном округе явка выросла. "В отличие от голосования 31 марта, где своим правом воспользовались 12,62% включенных в списки избирателей украинцев, вчера этот показатель составил 13,33%", - подытожила Т.Слипачук.

Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК

Как сообщалось, по итогам обработки 98,22% электронных протоколов лидерство сохраняет Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей, или 13 288 327 голосов. Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей, или 4 453 945 голосов.

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Все по теме:

Явка избирателей, ЦИК Украины, Выборы 2019: Второй тур, Данные по обработке бюллетеней.
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