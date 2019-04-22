В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью

Новости Украины: В Центральную избирательную комиссию представители избирательной комиссии привезли первый протокол с мокрой печатью.

В Центральную избирательную комиссию поступил первый протокол с мокрой печатью. Об этом сообщают СМИ, ссылаясь на журналиста ТСН Елену Мацюцкую.

Откуда приехали представители избирательной комиссии, пока не сообщается.

Как сообщалось, ЦИК обработала 89,41% электронных протоколов участковых избирательных комиссий по результатам голосования во втором туре выборов президента Украины. За кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,19% (12 160 694) избирателей, за его оппонента, действующего главу государства Петра Порошенко - 24,48% (4 068 156).