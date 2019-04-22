Как проголосовали на выборах Президента Украины за рубежом - данные ЦИК по 100% протоколов

Новости Украины: В заграничном избирательном округе на выборах президента Украины Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский – 44,78%.

В заграничном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,78% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.

Так, по имеющимся у ЦИК данным, П.Порошенко получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран мира. За него за рубежом проголосовали 32тыс. 749 граждан Украины.

В.Зеленский получил больше голосов в 24 странах. За него в общем за границей отдали свои голоса 26тыс. 196 избирателей.

Еще в трех странах голоса принявших участие в голосовании украинцев распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (проголосовали 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92 проголосовавших) и по 48,52% в Чили (68 проголосовавших).

Явка украинцев за границей во втором туре выборов президента страны стала несколько выше по сравнению с голосованием 31 марта, однако существенно ниже, чем во время выборов главы Украинского государства 2014 года.

Так, 21 апреля в заграничном избирательном округе проголосовали 59тыс. 843 граждан Украины, тогда как в голосовании в первом туре приняли участие 55тыс. 31 избиратель. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев.

При этом в абсолютных числах больше всего граждан Украины проголосовало в 5 странах Европейского Союза: Польше (проголосовали 7 880 украинцев, из которых 50,65% - за В.Зеленского), Германии (6 962 гражданина, 55,15% - за П.Порошенко), Италии (5 901 человек, 62,14% – за П.Порошенко), Чехии (5 167 граждан, 59,02% - за В.Зеленского) и Испании (4 813 человек, 56,01% - за П.Порошенко).

Граждане Украины не смогли проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.