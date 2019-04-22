Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
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ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов

ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
08:35 Сегодня Телеграф

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия подсчитала 90,1% протоколов: во всех областях, кроме Львовской лидирует Владимир Зеленский, за него проголосовали 73,17%.

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 90,1% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины, по данным национального экзит-пола, Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.

В заграничном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 53,7% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,83% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 97,02% электронных протоколов.

Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448 тыс. 896 граждан Украины.

По состоянию на 8.00 понедельника в ЦИК поступили электронные протоколы с 98 заграничных участков, где проголосовали 56 тыс. 772 граждан. Отсутствует же информация с 3 из 4 участков, открытых в США (где, в том числе, расположен наиболее удаленный от Украины в западном направлении участок, закрывшийся только в 6.00 по Киеву).

Так, по имеющимся у ЦИК данным, П.Порошенко получил большинство голосов украинцев в 45 из 72 стран мира (включая обработанные Центризбиркомом 25% протоколов с участков в США). За него за рубежом проголосовали 30 тыс. 487 граждан Украины.

В.Зеленский получил больше голосов в 24 странах. За него в общем за границей отдали свои голоса 25 тыс. 451 избирателей.

Еще в трех странах голоса принявших участие в голосовании украинцев распределились между кандидатами поровну: по 49,2% в Алжире (проголосовали 63 избирателя), по 50% в Кувейте (92 проголосовавших) и по 48,52% в Чили (68 проголосовавших).

Явка украинцев за границей во втором туре выборов президента страны стала несколько выше по сравнению с голосованием 31 марта, однако существенно ниже, чем во время выборов главы Украинского государства 2014 года.

Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского

Так, 21 апреля в заграничном избирательном округе проголосовали 59тыс. 843 граждан Украины, тогда как в голосовании в первом туре приняли участие 55 тыс. 31 избиратель. В 2014 году на заграничных избирательных участках проголосовали почти 73 тыс. украинцев.

При этом в абсолютных числах больше всего граждан Украины проголосовало в 5 странах Европейского Союза: Польше (проголосовали 7 880 украинцев, из которых 50,65% - за В.Зеленского), Германии (6 962 гражданина, 55,15% - за П.Порошенко), Италии (5 901 человек, 62,14% – за П.Порошенко), Чехии (5 167 граждан, 59,02% - за В.Зеленского) и Испании (4 813 человек, 56,01% - за П.Порошенко).

Граждане Украины не смогли проголосовать на территории РФ, поскольку ЦИК в конце 2018 года ликвидировала все пять заграничных избирательных участков в этой стране, созданных в 2012 году на постоянной основе. Эти участки были перенесены в посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Подсчет голосов, ЦИК Украины, Выборы 2019: Второй тур, Обработка протоколов.
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