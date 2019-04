Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского

Первым из политиков поздравил Петр Порошенко. Все еще действующий президент Украины, проигравший во втором туре, позвонил оппоненту по телефону.

"Я очень благодарен президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенко – только что он поздравил меня с победой. Я ему благодарен – он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды", – заявил Зеленский во время брифинга.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что выборы президента Украины состоялись свободно и демократично, а также и поздравил Владимира Зеленского с победой.

"Поздравляю Владимира Зеленского. Победителя, за которого отдали свои голоса большинство украинцев", - написал глава правительства на своей странице в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.

Кроме этого, В.Гройсман поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко за 5 лет, в течении которых "Украина стала современной европейской страной".

"Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины", - добавил он.

Из кандидатов в президенты на выборах-2019 победу шоумена прокомментировал Анатолий Гриценко.

"Счет баскетбольный, сокрушительный. По сути, конституционное большинство избирателей, пришедших на участки, сказали твердое "нет" действующей власти – ее лжи, коррупции и мародерству", – отметил лидер партии Гражданская позиция.

Свое мнение по поводу результатов второго тура высказал и бывший президент Украины Леонид Кравчук.

"В конце концов мы не должны мешать президенту руководить Украиной – мы должны мешать президенту воровать у Украины. Поэтому независимо от того, кто победит в этих выборах, если он будет служить Украине, я не буду ему мешать. Если же будет действовать снова так, как сейчас – окружит себя бизнес-партнерами, кумовьями и сватами, то я всегда буду стоять категорически против", – написал он в своем блоге.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий также прокомментировал результаты второго тура в Twitter.

Официально Владимира Зеленского с победой на президентских выборах поздравило Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине.

"Поздравляем новоизбранного Президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине [...] Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", – говорится в сообщении посольства.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил шоумена с победой и выразил надежду на продолжение сотрудничества Украины и Альянса.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine ’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm

Будущего президента поздравил и глава Европейского совета Дональд Туск, который также заверил в продолжении поддержки Украины Европейским Союзом.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support.

"Решающий день для Украины. Свободные выборы и мирная мена власти = сильная украинская демократия. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС полон решимости продолжать свою поддержку", – написал он в Twitter.

Президент Франции Эммануэль Макрон поздравил Зеленского по телефону.

Об этом свидетельствует фото, опубликованное будущим президентом на его странице в Facebook, на котором он ведет телефонную беседу с французским лидером.

"Благодарю Президента Франции Эммануэля Макрона за поздравления!" – написал Зеленский.

Во время телефонного разговора будущего президента поздравил президент США Дональд Трампа.

Президент Польши Анджей Дуда поздравил Владимира Зеленского с победой и пригласил его в гости.

Министр иностранных дел Великобритании написал, что Зеленский теперь "действительно будете слугой народа" и Великобритания с "нетерпением ждет совместной работы".

"Поздравляем Владимира Зеленского и Зе!Команду с успехом на президентских выборах. Теперь вы действительно будете слугой народа. Мы с нетерпением ждем совместной работы, поскольку Великобритания продолжает поддерживать Украину, избранный ею евроатлантический путь, процесс реформ и безопасность", – заявил Хант.

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy & @zeteam_official on your Presidential election success. You will now truly be the Servant of the People. We look forward to working together as the UK continues to support Ukraine, her chosen Euro-Atlantic path, reform process & security

