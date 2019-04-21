Посольство США в Украине поздравило Зеленского с победой на выборах

Новости Украины: Посольство США поздравило новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Посольство США в Украине поздравило новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и выразило надежду на продолжение крепкого украинско-американского партнерства.

"Поздравляем новоизбранного президента Владимира Зеленского и благодарим всех, кто способствовал обеспечению мирных президентских выборов в Украине", - сказано в сообщении американского посольства на странице в соцсети Фейсбук в воскресенье.

Посольство США также поблагодарило действующего главу государства Петра Порошенко за усилия, "которые он приложил в последние пять лет для укрепления безопасности Украины, процветания и демократии, а также для укрепления наших двусторонних отношений".

"Мы надеемся на продолжение крепкого партнерства между Украиной и США с новоизбранным президентом Зеленским", - сказано в сообщении.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.

"Никогда не сдавайся", слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, которые дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал П.Порошенко.