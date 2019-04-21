Выборы Президента 2019: второй тур
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Порошенко: Я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину

Порошенко: Я не ухожу из политики, я буду бороться за Украину
21:12 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: president.gov.ua

Новости Украины: Кандидат в президенты, действующий глава государства Петр Порошенко заявил, что не уйдет из политики, а будет защищать достижения, достигнутые за годы его прези

Проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, в полном соответствии с европейскими стандартами", - заявил П.Порошенко в своем штабе в воскресенье после объявления результатов экзит-полов.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора.

Зеленский после экзит-пола: Я вас не подведу

"Никогда не сдавайся", слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, которые дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал П.Порошенко.

Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов

Я хочу подчеркнуть, что новый президент будет иметь сильную оппозицию, очень сильную", - сказал П.Порошенко, выступая в своем избирательном штабе в воскресенье вечером в Киеве.

Вместе с тем, он подчеркнул, что помочь новому президенту войти в курс дел.

"Между официальным объявлением выборов (результатов выборов - ред.) и инаугурацией я готов без каких-либо ограничений использовать любое время для того, чтобы помочь новому президенту войти в курс дела в наименьших деталях", - сказал действующий президент.

П.Порошенко также заявил, что он и его команда готовы оказывать всестороннюю поддержку В.Зеленскому во всех его шагах, которые будут отвечать интересам государства.

Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)

"Я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готовы подставить плечо президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приблизят нас к Евросоюзу и НАТО", - сказал он, добавив также о готовности передать В.Зеленскому все свои международные контакты.

"Наша команда будет защищать безвиз, потому что отдельные члены Конституционного суда очень быстро переориентировались на новую власть и сейчас планируют признать неконституционным электронное декларирование. А именно это было условием безвиза. Мы будем защищать безвиз", - сказал П.Порошенко.

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