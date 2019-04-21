Выборы Президента 2019: второй тур
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Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах

Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах
23:31 Вс, 21 Апрель 2019 Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Генсек НАТО Йенс Столтенберг поздравил Зеленского с победой на выборах президента Украины.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины и выразил надежду на продолжение сотрудничества.

"Поздравляю Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Украина является ценным партнером НАТО, и мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества", - написал он на своей странице в микроблоге Твиттер в воскресенье

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.

"Никогда не сдавайся", слышу я и сейчас, когда вижу эти результаты экзит-полов, которые дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства – так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду из офиса, но хочу твердо подчеркнуть, что я не ухожу из политики", - сказал П.Порошенко.

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Выборы, НАТО, ЦИК, Йенс Столтенберг, Петр Порошенко, Выборы в Украине, Выборы 2019, Выборы 2019: Второй тур, Второй тур выборов президента Украины 2019.
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