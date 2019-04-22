Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%
В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%
Синютка покидает пост главы Львовской ОГА
Синютка покидает пост главы Львовской ОГА
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой

В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%

В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%
11:44 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: По результатам обработки 95,21% электронных протоколов, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 73,16% избирателей, а за Петра Порошенко - 24,50%.

Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов второго тура выборов Президента Украины. Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработанных электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей. Зеленский побеждает во всех областях Украины, кроме Львовской, где Порошенко набирает 62,89%, и зарубежного избирательного округа, где за действующего Президента проголосовали 54,73%. Признаны недействительными 2.32% электронных протоколов.

Как проголосовали на выборах Президента Украины за рубежом - данные ЦИК по 100% протоколов

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок. Явка избирателей составила 62,07%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Результаты голосования, ЦИК Украины, Выборы 2019: Второй тур, Обработка проктоколов.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
03 Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
04 О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
05 ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером
Лукашенко поздравил Зеленского с победой
Опубликован трейлер эпизода &quot;Игра престолов&quot; 8 сезон 3 серия (Видео)
Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 3 серия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь