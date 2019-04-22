В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%

Новости Украины: По результатам обработки 95,21% электронных протоколов, за Владимира Зеленского свои голоса отдали 73,16% избирателей, а за Петра Порошенко - 24,50%.

Центральная избирательная комиссия обработала 95,21% электронных протоколов второго тура выборов Президента Украины. Соответствующая информация обнародована на сайте ЦИК.

Согласно результатам обработанных электронных протоколов, лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 24,50% избирателей. Зеленский побеждает во всех областях Украины, кроме Львовской, где Порошенко набирает 62,89%, и зарубежного избирательного округа, где за действующего Президента проголосовали 54,73%. Признаны недействительными 2.32% электронных протоколов.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины. Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок. Явка избирателей составила 62,07%.