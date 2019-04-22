Парубий: Дату инаугурации нового президента Украины будет определять Рада

Новости Украины: Спикер Верховной Рады Андрей Парубий заявил, что дату инаугурации определит Верховная Рада после того, как будут известны окончательные результаты второго тура.

Верховная Рада назначит инаугурацию новоизбранного президента Украины после консультаций с его командой в предусмотренный законодательством срок, заявляет председатель украинского парламента Андрей Парубий.

"Саму дату инаугурации будет определять Верховная Рада своим постановлением. Очевидно, этот вопрос станет актуальным уже после того, как будет завершен подсчет голосов, и когда будут опубликованы результаты выборов второго тура. Тогда это станет предметом дискуссии. Верховная Рада на своих пленарных заседаниях будет определять, согласовывая и в консультациях с новоизбранным президентом, какая должна быть дата инаугурации", - сказал А.Парубий на брифинге в понедельник в Киеве, отвечая на вопрос агентства "Интерфакс-Украина" касательно даты инаугурации.

Спикер напомнил, что Центральной избирательной комиссии дается 10 дней на объявление результатов выборов, которые должны быть обнародованы в "Голосе Украины", после чего отведено 30 дней на проведение инаугурации.

"Все будет в рамках действующего закона. Я не принимаю позицию, когда кто-то и как-то хочет корректировать закон под политическую конъюнктуру", - подчеркнул А.Парубий.

Как сообщалось, по состоянию на 12 часов 24 минуты Центральная избирательная комиссия обработала 98,22% электронных протоколов. Соответствующие данные опубликованы на информационном табло в ЦИК. Лидерство сохраняет Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,16% избирателей, или 13 288 327 голосов. Петра Порошенко поддержали 24,52% избирателей, или 4 453 945 голосов.