Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине

Новости Украины: Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что при новом президенте Украины существуют хорошие шансы на улучшение отношений между Москвой и Киевом.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев считает, что шансы на улучшения отношений между Москвой и Киевом есть при новом президенте Украины, хотя не сомневается, что Владимир Зеленский будет придерживаться риторики, которую выбрал в предвыборной кампании.

"У меня нет сомнений: новый руководитель государства в отношении России будет придерживаться риторики, которую он использовал в ходе предвыборной кампании. Повторять известные идеологические формулы, ориентированные на разные группы населения. Не испытываю никаких иллюзий по этому поводу", - написал в своем фейсбуке Д.Медведев.

"В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной все же есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход", - подчеркнул глава правительствам.

Напомним, за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 90,1% электронных протоколов. В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области.