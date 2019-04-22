В штабе Зеленского привлечение Медведчука к обмену считают не очень эффективным

Новости Украины: Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Розумков считает неэффективной работу главы партии "Оппоблок" Виктора Медведчука по обмену пленными и заложниками.

В команде Владимира Зеленского, сомневаются в эффективности привлечения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к процессу обмена военнопленным и заложниками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма.

"Его (В.Медведчука – прим. ред) туда делегировал не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко. Если я не ошибаюсь, Виктор Медведчук, в первую очередь, должен был отвечать за возврат военнопленных и заложников, которые находятся как на временно оккупированной территории, так и в Российской Федерации. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 года. Поэтому мне кажется, что это формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал спикер штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов.

В заграничном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,78% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.