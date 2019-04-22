Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%
В ЦИК обработали более 95% электронных протоколов: Зеленский получил 73,16%
Синютка покидает пост главы Львовской ОГА
Синютка покидает пост главы Львовской ОГА
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой
Маша Ефросинина поздравила Владимира Зеленского с победой

В штабе Зеленского привлечение Медведчука к обмену считают не очень эффективным

В штабе Зеленского привлечение Медведчука к обмену считают не очень эффективным
13:29 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Розумков считает неэффективной работу главы партии "Оппоблок" Виктора Медведчука по обмену пленными и заложниками.

В команде Владимира Зеленского, сомневаются в эффективности привлечения председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука к процессу обмена военнопленным и заложниками из отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и оккупированного Крыма.

"Его (В.Медведчука – прим. ред) туда делегировал не Владимир Зеленский, а Петр Порошенко. Если я не ошибаюсь, Виктор Медведчук, в первую очередь, должен был отвечать за возврат военнопленных и заложников, которые находятся как на временно оккупированной территории, так и в Российской Федерации. По-моему, последний серьезный обмен происходил 25 декабря 2017 года. Поэтому мне кажется, что это формат взаимодействия не очень эффективен", - сказал спикер штаба В.Зеленского Дмитрий Разумков на брифинге в понедельник.

Как сообщалось, по итогам обработки 95,06% электронных протоколов за кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов. 

В заграничном избирательном округе на повторных выборах президента Украины действующий глава государства Петр Порошенко получил поддержку 54,73% избирателей, его оппонент Владимир Зеленский заручился голосами 44,78% проголосовавших, свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии по итогам обработки 100% электронных протоколов.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Привлечение, Процесс, Виктор Медведчук, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур, Обмен военнопленными и заложниками, Неэффективное.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Премьер-министр РФ прокомментировал выборы в Украине
02 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
03 Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
04 О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
05 ЦИК обработала 90,1% протоколов: Зеленский побеждает с 73,17% голосов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
Прогноз погоды на 22 апреля: солнечно, местами до +18°
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
В ЦИК поступил первый протокол с мокрой печатью
Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером
Лукашенко поздравил Зеленского с победой
Опубликован трейлер эпизода &quot;Игра престолов&quot; 8 сезон 3 серия (Видео)
Опубликован трейлер эпизода "Игра престолов" 8 сезон 3 серия (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь