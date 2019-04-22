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Результатов выборов и инаугурация: в ЦИК напомнили и сроках

Результатов выборов и инаугурация: в ЦИК напомнили и сроках
02:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины: В ЦИК заявили, что объявление официальных результатов выборов президента может затянуться из-за праздничных и выходных дней.

Действующее законодательство Украины предусматривает, что инаугурация новоизбранного Президента должна состояться не позже, чем через 30 дней после объявления официальных результатов выборов.

Об этом заявил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге.

"Закон говорит, что не позднее, чем через 30 дней после объявления официальных результатов такая инаугурация должна состояться", - сказал он.

В то же время Радченко напомнил, что функции ЦИК завершаются после объявления и официального обнародования результатов выборов, а инаугурация Президента происходит в парламенте и это уже не вопрос к ЦИК.

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Евгений Радченко заявил, что объявление официальных результатов выборов президента может затянуться из-за праздничных и выходных дней. 

"Пасха для украинцев - один из самых больших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля", - отметил Радченко.

В то же время, предварительные результаты голосования станут известны через 2-3 дня.

Как сообщалось, в Украине 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины.

 Для проведения выборов было образовано 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тыс. участковых избирательных комиссий. За рубежом было образован 101 избирательный участок.

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Выборы, Президент, ЦИК, Инаугурация, Владимир Зеленский, результаты выборов.
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