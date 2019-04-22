Сколько проголосовало: ЦИК назвала окончательную явку избирателей

Новости Украины: Во втором туре президентских выборов проголосовали 62,07% избирателей.

Явка избирателей на повторных выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 62.07% по данным всех избирательных округов по Украине, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии.

В Центризбирком поступили данные об активности избирателей со всех 199 избирательных округов по Украине сразу после полуночи понедельника.

Наименьшая явка избирателей была в Закарпатской области - 46,38%, наибольшую явку продемонстрировали избиратели во Львовской области - 67,34% об всех зарегистрированных в граждан с правом голоса.

В Винницкой области явка составила 62,52%, в Волынской - 64,25%, Днепропетровской - 65,82%, Донецкой - 57,21%, Житомирской - 61,15%, Запорожской - 64,26%, Ивано-Франковской - 59,86%, Киевской - 64,20%, Кировоградской - 60,53%, Луганской - 56,33%, Николаевской - 60,66%.

Одесская область показала явку 58,94%, Полтавская - 64,88%, Ровенская - 60,71%, Сумская - 62,84%, Тернопольская - 63,90%, Харьковская– 64,60%, Хмельницкая - 62,65%, Черкасская область - 60,91%, Черновицкая - 54,09%, Черниговская - 62,60%, Херсонская - 57,42%, г.Киев - 65,86%.

Явка избирателей во втором туре выборов главы Украинского государства 21 апреля 2019г оказалась почти на 1,5% ниже в сравнении с первым туром. По итогам голосования на выборах президента 31 марта 2019 года явка избирателей по стране составила 63,52%.

Таким образом, нынешняя явка избирателей на выборах президента Украины стала одной из самых низких за последние 20 лет. Ниже нынешнего показателя явка была только во время голосования на внеочередных выборах президента Украины 25 мая 2014г, когда проголосовали 59,48% избирателей (по данным 189 избирательных округов из 225).

Наибольшая же явка избирателей была зафиксирована во время голосования на выборах президента Украины 26 декабря 2014 года - 77,32%.

На выборах главы Украинского государства 1999 года явка избирателей составила 73,8%, в ходе же повторного голосования по выборам президента 7 февраля 2010г явка была 69,15%.

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.