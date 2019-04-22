У Зеленского заговорили о крымских татарах

Новости Украины: Советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил о обеспечении крымским татарам компенсацию морального и физического ущерба за репрессии в РФ.

Репрессии против крымских татар получат правовую оценку, в свою очередь международное сообщество должно поддержать позицию о компенсации им морального и физического ущерба. Об этом заявил советник штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков на пресс-конференции в понедельник.

"Был ответ Владимира Александровича (Зеленского — ред.) Джемилеву (лидеру крымских татар - ред.) о том, что крымские татары на сегодняшний момент находятся в очень тяжелом положении. В том числе и в рамках преследования, репрессий, которые осуществляются со стороны РФ в Крыму. И этому будет дана и правовая оценка, и, я думаю, что на международной арене должна быть оказана поддержка в компенсации за тот моральный и физический ущерб, который получают татары", - сказал Разумков.

Относительно законопроекта о крымскотатарской автономии он призвал "исходить из тех возможностей, которые будут". "Пока в Верховной Раде, насколько я знаю, нет консолидированной позиции по этому закону", - отметил он.