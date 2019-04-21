Выборы Президента 2019: второй тур
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Джемилев спрогнозировал, сколько крымских татар проголосует во втором туре

Джемилев спрогнозировал, сколько крымских татар проголосует во втором туре
13:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Народный депутат Украины Мустафа Джемилев прогнозирует, что украинцев, приехавших из оккупированного Крыма, чтобы проголосовать на выборах, будет немного.

Граждан Украины – крымских татар, приехавших специально из оккупированной территории Крыма на "материковую" часть страны для голосования на выборах президента - будет немного, прогнозирует народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко", уполномоченный президента по делам крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

"Это далеко. И потом - это же большие риски… поэтому большого количества избирателей из оккупированного Крыма не ожидается… Из Крыма непосредственно выехали 700-800 человек", - сказал М.Джемилев в эфире телеканала "Прямой" в воскресенье.

По его словам, всего проголосуют около 3,5 тысяч крымских татар - переселенцев из Крыма.

М.Джемилев отметил, что для жителей полуострова, желающих проголосовать на выборах, надо дважды выехать из Крыма – "приехать, зарегистрироваться, потом снова уехать, потом приехать, огромные очереди (на административной границе – прим. ред)".

Выборы президента Украины 2019: где и когда смотреть результаты второго тура

В Украине в воскресенье, 21 апреля, проходит повторное голосование (второй тур) на очередных выборах президента страны. Во второй тур вышли художественный руководитель студии "Квартал 95" Владимир Зеленский, выдвинутый партией "Слуга народа", и избранный в 2014 году действующий президент Петр Порошенко.

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Крымские татары, Голосование, Мустафа Джемилев, Президентские выборы в Украине, Второй тур, Выборы 2019: Второй тур.
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