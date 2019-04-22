Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Понедельник, 22.04.2019
Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского
Как в Украине и мире отреагировали на победу Зеленского
Результатов выборов и инаугурация: в ЦИК напомнили и сроках
Результатов выборов и инаугурация: в ЦИК напомнили и сроках
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
"С днем рождения, Ваше Величество": как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл
Как поздравили королеву принц Гарри и Меган Маркл

Волкер рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Волкер рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
05:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: nv.ua

Новости Украины: Трамп в разговоре с Зеленским пообещал, что США продолжат поддерживать усилия по восстановлению территориальной целостности Украины.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

К.Волкер, также поблагодарил действующего президента Украины Петра Порошенко "за его мужество руководить Украиной в чрезвычайно трудное время и за его приверженность демократическим институтам, а также за принятие воли украинского народа".

Канада поздравила Украину с успешным проведением президентских выборов

Как сообщалось, во втором туре выборов президента Украины по данным национального экзит-пола шоумен Владимир Зеленский набирает 73% голосов, а действующий глава государства Петр Порошенко - 25,5%. Согласно экзит-полу, проведенному по заказу ТСН (телеканал "1+1"), за В.Зеленского проголосовали 72,7% избирателей, за П.Порошенко – 27,3%. По данным экзит-пола, обнародованным на телеканале "112.Украина", В.Зеленский во втором туре выборов президента Украины набирает 73,7% голосов, П.Порошенко – 26,3%.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Курт Волкер, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Второй тур выборов: результаты голосования и данные ЦИК
02 Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента
03 О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
04 Зеленский после экзит-пола: Я вас не подведу
05 Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
&quot;Никогда не сдавайся&quot;: Речь президента Порошенко после поражения
"Никогда не сдавайся": Речь Порошенко после поражения
Сколько проголосовало: ЦИК назвала окончательную явку избирателей
ЦИК назвала окончательную явку избирателей
Волкер рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Волкер рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале &quot;Голосу Країни-9&quot;
Мамин ангелочек: сын Тины Кароль поддержал звездную маму на финале "Голосу Країни-9"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь