Волкер рассказал о деталях разговора Трампа с Зеленским

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с победителем выборов президента Украины Владимиром Зеленским пообещал, что США и в дальнейшем будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности, сообщил специальный представитель государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.

"Президент Трамп позвонил поздравить Владимира Зеленского с победой на выборах и украинский народ с мирными и демократическими выборами. Мы будем и впредь поддерживать усилия Украины по восстановлению ее территориальной целостности и противодействию российской агрессии", - написал К.Волкер на своей странице в микроблоге Твиттер в ночь на понедельник.

President Trump called to congratulate Volodymyr Zelenskyy (@zeteam_official) for his electoral victory and the Ukrainian people for a peaceful & democratic election. We will continue to support ’s efforts to restore its territorial integrity and counter aggression. https://t.co/ShBOWU1rga

— Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 22 апреля 2019 г.