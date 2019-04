Канада поздравила Украину с успешным проведением президентских выборов

Новости Украины: Трюдо поздравил Зеленского с победой на выборах, с нетерпением ожидает совместной работы с новоизбранным президентом Украины.

В Министерстве иностранных дел Канады поздравили народ Украины с проведением второго тура выборов президента страны и выразили надежду на дальнейшее укрепление отношений двух стран.

"Поздравляем народ Украины с проведением второго тура президентских выборов. Канада гордится тем, что поддерживает демократию в Украине и надеется продолжать укреплять наши тесные отношения", - говорится в публикации, обнародованной в аккаунте канадского внешнеполитического ведомства в соцсети Твиттер.

Congratulations to the people of #Ukraine on holding the second round of presidential elections. Canada is proud to support #democracy in #Ukraine and looks forward to continuing to strengthen our close relationship. — Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 21 апреля 2019 г.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах президента Украины, добавив, что с нетерпением ожидает начала совместной работы с новоизбранным украинским президентом для дальнейшего укрепления связей между двумя странами.

"Поздравляю Владимира Зеленского с результатами президентских выборов в Украине. Я с нетерпением ожидаю совместной работы с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах", - написал Дж.Трюдо в своем аккаунте в Твиттер в ночь на понедельник (по Киеву).

Congratulations to Volodymyr Zelenskiy on the results of the Ukrainian presidential election. I’m looking forward to working with you to continue strengthening the ties between Canada & Ukraine, and creating more opportunities for people in both our countries. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 апреля 2019 г.

Он также выразил благодарность наблюдателям на президентских выборах в Украине от Канады.

"Спасибо канадцам, которые являются наблюдателями на президентских выборах в Украине - ваша приверженность и усердная работа важны для поддержки украинской демократии", - написал премьер Канады.

Thank you to the Canadians who are observers in the presidential elections in Ukraine - your commitment and hard work are important in supporting Ukrainian democracy. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 22 апреля 2019 г.

По итогам обработки Центризбиркомом Украины 50,18% электронных протоколов, за В.Зеленского проголосовали 73,01% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,65% голосов.

По данным ЦИК, явка избирателей на голосовании 21 апреля по Украине составила 62,07%.