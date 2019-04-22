Выборы Президента 2019: второй тур
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Экс-посол США: Украина заслуживает поддержки Запада

Экс-посол США: Украина заслуживает поддержки Запада
00:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины: Пайфер заявил, что Украина снова подтвердила репутацию демократической страны.

Украина заслуживает дальнейшую поддержку Запада после того, как она сегодня снова подтвердила свою репутацию демократической страны.

Об этом написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

"Украина сегодня вновь подтвердила репутацию демократической страны. Она заслуживает поддержки Запада", - заявил он.

Порошенко поздравил Зеленского с победой на выборах

Как сообщалось ранее, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента. По данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 73% голосов, у Петра Порошенко - 25,5%.

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США, Петр Порошенко, Стивен Пайфер, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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