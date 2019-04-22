Экс-посол США: Украина заслуживает поддержки Запада

Украина заслуживает дальнейшую поддержку Запада после того, как она сегодня снова подтвердила свою репутацию демократической страны.
Об этом написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.
"Украина сегодня вновь подтвердила репутацию демократической страны. Она заслуживает поддержки Запада", - заявил он.
#Ukraine today again validated its democratic credentials. It deserves the West's support. https://t.co/wnjLsJaf71
— Steven Pifer (@steven_pifer) 21 апреля 2019 г.
Как сообщалось ранее, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента. По данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 73% голосов, у Петра Порошенко - 25,5%.