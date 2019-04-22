Экс-посол США: Украина заслуживает поддержки Запада

Новости Украины: Пайфер заявил, что Украина снова подтвердила репутацию демократической страны.

Украина заслуживает дальнейшую поддержку Запада после того, как она сегодня снова подтвердила свою репутацию демократической страны.

Об этом написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

"Украина сегодня вновь подтвердила репутацию демократической страны. Она заслуживает поддержки Запада", - заявил он.

#Ukraine today again validated its democratic credentials. It deserves the West's support. https://t.co/wnjLsJaf71 — Steven Pifer (@steven_pifer) 21 апреля 2019 г.

Как сообщалось ранее, 21 апреля в Украине состоялся второй тур выборов Президента. По данным Национального экзит-пола по состоянию на 20.00, лидером президентской гонки является Владимир Зеленский, который набирает 73% голосов, у Петра Порошенко - 25,5%.