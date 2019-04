Экс-посол США: Украина заслуживает поддержки Запада

Украина заслуживает дальнейшую поддержку Запада после того, как она сегодня снова подтвердила свою репутацию демократической страны.

Об этом написал бывший посол США в Украине Стивен Пайфер в Twitter.

"Украина сегодня вновь подтвердила репутацию демократической страны. Она заслуживает поддержки Запада", - заявил он.

#Ukraine today again validated its democratic credentials. It deserves the West's support. https://t.co/wnjLsJaf71

— Steven Pifer (@steven_pifer) 21 апреля 2019 г.