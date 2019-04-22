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Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером

Лукашенко поздравил Зеленского с победой: Беларусь всегда была и останется для Украины партнером
10:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Владимира Зеленского поздравил с победой на президентских выборах в Украине Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине, сообщила пресс-служба главы государства.

"С удовлетворением отмечаю, что фундаментом отношений между нашими странами традиционно являются закаленные совместной историей братские связи белорусов и украинцев. Подтверждаю, Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом", - говорится в поздравлении.

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По словам президента, совместные усилия двух стран позволят сохранить на долгое время и углубить позитивную динамику двустороннего сотрудничества, а деятельность В.Зеленского в качестве руководителя государства будет способствовать процветанию Украины, установлению мира и гражданского согласия.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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