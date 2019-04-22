"Никогда не сдавайся": Речь президента Порошенко после поражения

Новости Украины: Президент Украины Петр Порошенко выступил в своем предвыборном штабе после оглашения результатов экзитполов, согласно которым он проиграл второй тур выборов.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что выборы главы государства прошли честно и соответствуют всем демократическим стандартам.

"Выборы прошли честно, выборы прошли прозрачно, выборы прошли в полном соответствии с европейскими стандартами. Казалось бы, ну что тут такого? А я хочу подчеркнуть, что в условиях войны, в условиях российской агрессии мы с вами сохранили демократию, сохранили право выбора украинцев выбирать себе власть", - сказал Глава государства во время заявления после завершения голосования.

Он подчеркнул, что в стране безупречно прошли уже две президентские кампании, одна парламентская, местные выборы. По его словам, Украина является единственной демократической страной на постсоветском пространстве со всех народов бывшего Советского Союза, где так проходят выборы.

"Дорогие украинцы, мы едины, где есть реальное, а не бумажное право менять власть тогда, когда вы, украинцы, считаете это нужным. Это самое большое наше достижение. Это признак европейской демократической страны. И я горжусь тем, что я, Петр Порошенко, защитил это право украинцев", - заявил Президент.

"И хочу напомнить, что среди лживых слухов и грязных сплетен, которые распространили мои оппоненты якобы о том, что я собирался отменить выборы. Что мы пытаемся препятствовать им, что у нас будет препятствование свободному волеизъявлению граждан ... Друзья, я даже не жду извинений от оппонентов. Господь им судья", - добавил он.

"А сегодня, 21 апреля, я хотел бы поблагодарить всех украинцев. Во-первых, за совместную работу в течение пяти лет над решением задач исторического масштаба. Стратегических задач. Задач, которые предстали перед Украиной и совместно мы далеко продвинули в сторону решения. Это беспрецедентный объем работы", - сказал Глава государства.

Он подчеркнул, что эти движения констатируют все партнеры Украины: "Приятно, что все наши международные партнеры четко отмечают, что за пять лет президентства Порошенко сделано гораздо больше, чем за четверть века до этого. Это наша с вами победа". Президент убежден, что несмотря на это впереди еще множество нерешенных проблем.

В то же время Петр Порошенко выразил убеждение, что стране от такой ситуации будет только польза, поскольку он и в дальнейшем будет отстаивать европейские ценности и вектор развития страны.

"Но я хочу сказать, что страна - наша лучшая в мире Украина, от этого только выиграет. Я точно это знаю. Потому что мы можем победить только тогда, когда в стране будут господствовать демократия, верховенство права, защита прав человека, обеспечение роста благосостояния и все, что характеризуется названием европейское направление развития", - подчеркнул Президент.

Вместе с тем, он заверил, что будет поддерживать нового главу государства в вопросах, направленных на отстаивание национальных интересов. "В то же время я хочу подчеркнуть, чтобы никто даже не сомневался, что лично я и вся моя команда готова подставить плечо Президенту во всех его решениях, которые будут отвечать национальным интересам Украины и приближать нас к Евросоюзу и НАТО. И между объявлением результатов выборов и инаугурацией я готов тратить любое время для того, чтобы помочь новому Президенту войти в курс дел", - сказал Петр Порошенко.

"Более того - я готов передать ему всю сеть международной поддержки Украины. Всю сеть, которую мы так бережно выстраивали годами", - подчеркнул Петр Порошенко, добавив: "И это и есть реальная сетка, а не то, в чем нас безосновательно обвиняли оппоненты".

Глава государства процитировал слова Уинстона Черчилля о том, что нужно никогда не сдаваться "ни в большом, ни в малом, ни в значительном, ни в мелком - никогда не сдаваться, если это не противоречит чести и здравому смыслу".

"Никогда не сдавайся", - слышал я в 2014 году, когда получил от Януковича ограбленную и обезоруженную страну, в которую сунула путинская орда. Когда зарубежные лидеры звонили не поздравить с выборами, а выразить искренние соболезнования. Прямо говорили, что ни одна страна мира не стоит, не стояла перед такими вызовами, как тогда были перед Украиной. Хочу подчеркнуть - тогда, кстати, желающих стать Президентом было гораздо меньше. Очереди точно не было", - напомнил Петр Порошенко.

Принципом "никогда не сдавайся" Глава государства руководствовался, когда принимал решение еще раз баллотироваться в Президенты в 2019 году. "Ясно же было, насколько ожесточенная ожидается борьба на фоне той грязной информационной войны, которую вели против меня изнутри мои политические оппоненты. А с извне - российские фейковые новости и мощная пропагандистская машина гибридной войны", - отметил он.

"Никогда не сдавайся" - слышу я и сейчас, когда вижу результаты экзит-полов. А они очевидны. И дают основания сейчас позвонить моему оппоненту и поздравить его. Сделать так, как это принято в цивилизованных европейских демократических странах. Сегодня 21 апреля, и я помню, что завтра наступит 22 апреля, и нам надо, каждому из нас, каждому из членов нашей команды, нам надо объединиться и защищать Украину. Нам нужны совместные усилия", - подчеркнул Президент.

"Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я воспринимаю это решение. Я уйду с офиса. Но хочу твердо подчеркнуть - я не ухожу из политики. Я остаюсь в политике и буду бороться за Украину", - заявил Петр Порошенко.

"Я хочу сказать, что благодарен каждому украинцу. Друзья, я вам благодарен независимо от того, за кого вы проголосовали 31 марта. Я благодарен за сегодняшнюю активную гражданскую позицию", - подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил свою команду: "Самой сильной в Украине, патриотической, наиболее профессиональной, наиболее мотивированной. Друзья, вы лучшие. Я хочу сказать, что мы с вами эти годы работали над сложными реформами. Решением сложнейших задач".

Отдельно Президент поблагодарил и тем, кто присоединился к его команде во время первого тура. "Я остаюсь в политике и точно буду продолжать делать, чтобы вам не стыдно было за голос, который вы отдали за Петра Порошенко и его команду". "Отдельно я хочу поблагодарить тех, кто нашел в себе силы простить мне мои просчеты и ошибки, и бросился в атаку бок о бок с нашей командой, в составе нашей команды перед вторым туром. Спасибо вам огромное. Нам точно надо держать это единство и эту мощь", - сказал Президент.

По его словам, именно такая мощная поддержка, поддержка миллионов избирателей не позволяют ему обидеться, замкнуться в себе, умыть руки, стать в стороне. "Мы точно должны защищать Украину и точно должны вести ее вперед", - сказал Президент.

Петр Порошенко поблагодарил своей семье, которая больше него устала за годы президентства. "Поверьте мне, это было нелегко", - добавил он. "Сегодня мы имели очень тщательный разговор, и я хочу поблагодарить, что они без радости возможно, но с большим пониманием отнеслись к моему решению остаться в политике. Я имею их поддержку и для меня это очень важно", - сказал Петр Порошенко.

"Друзья, я просто горжусь своей супругой и не только потому, что она фантастическая жена, Первая леди. Но у меня навсегда будет ее образ с украинским флагом на стадионе, которая идет к своему мужу. Марина, спасибо тебе, детям, я благодарю отцу за то, что вы всегда рядом. Знаю, что и в ближайшие дни - а они, я это должен признать, будут для меня психологически непростые, я точно могу рассчитывать на свою семью, на жену, на свою команду. И мы точно все преодолеем", - также сказал он.

Президент также обратился ко всем украинцам: "Сегодня скажу вам одну вещь, которую публично не говорил никогда. Потому что оно очень пафосно, честно говоря. Я люблю Украину. Я точно очень ее люблю. Я люблю свой родной украинский народ. И этим чувством я руководствовался все годы моего нелегкого, поверьте, президентства". "За эти годы вам рассказали обо мне много ужасной лжи. Если бы я мог в нее поверить, я бы и сам за себя не проголосовал. Но пройдет время, история все расставит на свои места", - добавил Петр Порошенко.

"Но, друзья, я оптимист. И подчеркиваю, что все будет хорошо. Украина будет успешной страной. Великой страной. Европейской страной. Это задача власти и это задача оппозиции. Мы с себя точно не будем снимать ответственность. А завершить я хочу словами, я буду молиться в текущей ситуации: "Боже, храни Украину", - сказал Петр Порошенко.