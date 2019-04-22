Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов

О войне, языке и военнопленных: что сказал Зеленский после первых результатов экзит-полов
00:31 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины: Победитель второго тура выборов президента Владимир Зеленский заявил, что не исключает возможности назначения Петра Порошенко на какую-то должность.

После объявления результатов национального экзитпола Владимир Зеленский дал пресс-конференцию журналистам, в ходе которой сообщил о кадровых изменениях, языковой политике, минском процессе и сокращении госаппарата.

Донбасс

Он отметил также, что на должность главы Генштаба есть достойные офицеры, но фамилии назовет потом.

Говоря о Донбассе, Зеленский сообщил, что готовит "информационную войну", чтобы прекратить огонь на востоке Украины.

Зеленский заявил, что будет выстраивать отношения с Россией в нормандском формате.

"В любом случае в нормандском формате. В любом случае минский процесс - мы будем перезагружать его. Я думаю, что у нас будут замены кадровые. Это будет минский формат, мы будем идти до конца ради того, чтобы прекратить огонь, чтобы наших парней вернуть живыми".

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Задача №1

Победитель второго тура выборов считает освобождение украинских военнопленных своей первоочередной задачей на данный момент.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один - вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть - не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть - наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал политик.

Украинский язык

"Я должен как гарант защищать украинский язык, и я это буду делать. Мы за закон об украинском языке. Но сейчас этот законопроект находится в Верховной Раде. Я думаю, там есть какие-то вопросы"", - сказал В.Зеленский.

Старая команда

"Луценко это старая команда. Мы будем назначать новых людей, и это относится не только к господину Луценко", - сказал В.Зеленский на брифинге в своем штабе в воскресенье.

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Квартал 95

"Мы живем с вами в свободной демократической стране. В шутках мы понимаем, в чем проблема. Кто будет вместе меня - не знаю. А можно мне иногда появляться будет? (смеется) Это шутка. Я буду в зале, только в зале. Вообще у нас много талантливых ребят. Думаю, кто-нибудь найдется", - ответил политик.

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Выборы, ЦИК, Петр Порошенко, Владимир Зеленский, Второй тур, Выборы 2019: Второй тур, Второй тур выборов президента Украины 2019.
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