Зеленский назвал свою задачу №1 на посту президента

Новости Украины: Владимир Зеленский назвал своей приоритетной задачей на посту главы государства возвращение всех украинских военнопленных.

Победивший по данным экзит-полов во втором туре выборов президента Украины Владимир Зеленский заявил, что для его команды сейчас первоочередной задачей является освобождение украинских военнопленных моряков и заключенных.

"Для нас сейчас задача, я считаю, номер один – вернуть всех наших заключенных, всех военнопленных, наших моряков. Я общался с родителями, знаете, на это нельзя спокойно реагировать. Я сделаю все, чтобы вернуть – не могу обещать, но я сделаю, чтобы вернуть – наших ребят домой. Это приоритетная задача", - сказал он на брифинге в своем штабе в воскресенье.

Напомним, что появились первые результаты экзит-полов во втором туре выборов 2019 по состоянию на 18:00. По данным Национального экзит-пола, на выборах президента лидирует Владимир Зеленский с 73,2% голосов, а 25,3% респондентов отдали голоса за Петра Порошенко.