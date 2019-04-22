ЦИК завершает обработку протоколов: обновленные данные

Новости Украины: По результатам обработки 99,62% электронных протоколов, у Владимира Зеленского 73,22% голосов, а Петра Порошенко - 24,46%.

Центральная избирательная комиссия по состоянию на 14.30 понедельника обработала 99,62% электронных протоколов подсчета голосов во время повторного голосования на очередных выборах Президента Украины. Такие данные обнародованы на сайте ЦИК.

По результатам обработки 99,62% е-протоколов лидирует Владимир Зеленский, за которого свои голоса отдали 73,22% избирателей. Петра Порошенко поддержали 24,46% избирателей. Как сообщалось, в Украину 21 апреля проводилось повторное голосование на очередных выборах Президента Украины.

Для проведения выборов были образованы 199 территориальных избирательных округов и один заграничный избирательный округ, а также около 30 тысяч участковых избирательных комиссий. За рубежом был образован 101 избирательный участок.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.