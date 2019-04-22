Выборы Президента 2019: второй тур
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В Кремле заявили, что поздравлять Зеленского преждевременно

В Кремле заявили, что поздравлять Зеленского преждевременно
15:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Пресс-секретарь президента РФ Дмирий Песков заявил, что направлять поздравление Зеленскому преждевременно.

В Кремле заявили о преждевременности поздравлений президента РФ Владимира Путина победившему на украинских выборах Владимиру Зеленскому, равно как и о возможности их совместной работы.

"Пока преждевременно говорить о поздравлении президента Путина господину Зеленскому, а также о возможности совместной работы", - сказал журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

По его словам, "судить можно будет только по конкретным делам".

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Он также отметил, что в Москве с уважением относятся к результату президентских выборов в Украине. "В Москве с уважением относятся к выбору украинского народа, тем более, что этот выбор весьма очевиден", - сказал Д.Песков.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей (исторический рекорд поддержки), а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45%.

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Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Второй тур выборов, Выборы 2019: Второй тур.
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