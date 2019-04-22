В полицию за день поступило более сорока сообщений о "минировании"

Полиция получила 42 ложные сообщения о минировании 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины.
Об этом заявил Председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга 21 апреля по результатам проведения выборов.
"Всего в органы полиции поступило 42 ложных сообщения о минировании", - сказал Князев.
Он отметил, что больше всего таких сообщений поступало в городах Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре.
"Объектами посягательств были Харьковский аэропорт, торгово-развлекательные заведения, супермаркеты, православные сооружения, аэропорт в городе Львове. По результатам проверок взрывотехнических вещей не обнаружено", - сказал Князев.
Кроме того, в Волновахском районе Донецкой области "минировали" избирательный участок.