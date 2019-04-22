В полицию за день поступило более сорока сообщений о "минировании"

Новости Украины: В день выборов полиция получила 42 сообщения о "минировании".

Полиция получила 42 ложные сообщения о минировании 21 апреля, в день второго тура выборов президента Украины.

Об этом заявил Председатель Национальной полиции Сергей Князев во время брифинга 21 апреля по результатам проведения выборов.

"Всего в органы полиции поступило 42 ложных сообщения о минировании", - сказал Князев.

Он отметил, что больше всего таких сообщений поступало в городах Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Днепре.

"Объектами посягательств были Харьковский аэропорт, торгово-развлекательные заведения, супермаркеты, православные сооружения, аэропорт в городе Львове. По результатам проверок взрывотехнических вещей не обнаружено", - сказал Князев.

Кроме того, в Волновахском районе Донецкой области "минировали" избирательный участок.