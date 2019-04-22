Янукович о выборах в Украине: Сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи

Новости Украины: Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил с победой во втором туре выборов президента Украины Владимира Зеленского и отметил, что перед ним стоят нелегкие задачи.

Бывший президент Украины Виктор Янукович поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах главы Украинского государства.

"Я искренне поздравляю Вас с избранием на пост президента Украины. Украинцы доверили Вам этот пост в тяжелейший для нашей страны момент истории", - говорится в поздравлении В.Януковича, текст которого обнародовал на странице в Фейсбуке пресс-секретарь сына экс-президента Александра Януковича Юрий Кирасир.

Экс-президент также отметил, что сейчас перед Зеленским стоят нелегкие задачи.

"Украинцы доверились вам, и надеются на то, что вы вернете нашему народу мир и процветание. Не подведите их", - призвал Янукович.

Он также призвал В.Зеленского не подвести украинцев, которые ему доверились.

За кандидата в президенты Украины В.Зеленского проголосовали 73,17% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,5% голосов, сообщила Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 95,06% электронных протоколов. Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избарателей, за В.Зеленского - 34%. Признаны недействительными 2,32% избирательных бюллетеней.