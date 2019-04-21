В Австралии уже подсчитали голоса

Новости Украины: На участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, избирательные комиссии полностью подсчитали голоса.

Избирательные комиссии на участках в Австралии, где уже завершилось голосование во втором туре выборов, полностью подсчитали голоса. Об этом сообщает посольство Украины в Австралии на странице в Facebook.

Так, по данным ведомства, всего проголосовать за президента Украины на избиркомы в Австралии пришли 99 украинцев.

При этом лишь один бюллетень был признан недействительным.

Явка украинцев, живущих в Австралии, оказалась ниже, чем в первом туре президентской гонки. Тогда проголосовать пришли 125 человек (7,2%).

"Спасибо всем, кто пришел, приехал или прилетел в Канберру сегодня, чтобы принять участие в голосовании. Спасибо участковой избирательной комиссии за слаженную и профессиональную работу", - подчеркнули в посольстве.