Явка избирателей превысила 50% в трех областях

Новости Украины: В ЦИК назвали три области, в которых явка избирателей уже превысила 50%.

Наибольшая явка избирателей во втором туре в Днепропетровской, Запорожской и Полтавской областях. Об этом заявила секретарь ЦИК Наталья Бернацкая во время брифинга.

Отметим, что по состоянию на 15:00, во всех округах проголосовали 45,26% людей.

"Среди лидеров у нас три региона. Это Днепропетровская, Запорожская и Полтавская области , где явка уже превысила 50%", - заявила Бернацкая.

По ее словам, на западных участках сохраняется невысокая активность избирателей.

"Те области, где явка еще не высокая - это Закарпатская (29%) и Ивано-Франковская области (37%). Мы надеемся, что после празднования религиозных праздников явка увеличится по всей Украине. Надеемся, что явка даже, возможно, превысит явку в первом туре", - добавила она.

Напомним, что голосование уже завершено в посольстве Украины в Австралии, в республике Корея, в Японии, в КНР, Монголии, Малазии, Шанхае, в республике Сингапур, посольстве Украины во Вьетнаме, в королевстве Тайланд, Казахстане и Киргизськой республике, антарктической станции "Академик Вернадский".