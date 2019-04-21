Выборы Президента 2019: второй тур
Скачать
Воскресенье, 21.04.2019
Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: как проходит голосование (онлайн-трансляция)
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
В ЦИК отметили, что явка избирателей выше, чем в первом туре
Тренер Гвоздика - о бое Кроуфорд - Хан
Тренер Гвоздика - о бое Кроуфорд - Хан
Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II
Что выбирают королевы: секреты королевского стиля Елизаветы II

Выборы 2019: открылся избирательный участок в прифронтовом Лебединском

Выборы 2019: открылся избирательный участок в прифронтовом Лебединском
16:59 Сегодня Телеграф УНН

Новости Украины: В селе Лебединское, Донецкой области открылся избирательный участок, который был закрыт с самого утра 21 апреля.

По состоянию на 16:00 избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области, который расположен вплотную к линии разграничения, был открыт. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

"Избирательный участок №140379 открыт. Утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственной по всей Украине, который не открылся. Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится вплотную к линии разграничения", - сообщила она.

Тем не менее, по ее словам, "благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии".

"По состоянию на 16:00 он открыт, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - добавила Слипачук.

Напомним, избирательный участок в Лебединском Донецкой области утром 21 апреля не заработал, в частности, так как не собрались члены участковой избирательной комиссии. Второй тур выборов Президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. Избирательные участки открылись в 8:00, закроются в 20:00.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Донецкая область, Избирательный участок, Лебединское, Президентские выборы в Украине 2019, Выборы 2019: Второй тур.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня отмечают Вербное воскресенье: Что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим
02 Гороскоп на сегодня, 21 апреля 2019: все знаки Зодиака
03 С Вербным воскресеньем 2019: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Приметы и обряды на 21 апреля - День Вадима Ключника
05 Суд не удовлетворил иск о снятии Зеленского с выборов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Президентские выборы 2019: Порошенко с семьей проголосовали
Порошенко с семьей уже проголосовали
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Зеленский с супругой проголосовали на избирательном участке
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Погода на Вербное воскресенье: где возможны дожди
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Сегодня, 21 апреля, празднует свой день рождения Елизавета II
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь