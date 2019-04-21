Выборы 2019: открылся избирательный участок в прифронтовом Лебединском

Новости Украины: В селе Лебединское, Донецкой области открылся избирательный участок, который был закрыт с самого утра 21 апреля.

По состоянию на 16:00 избирательный участок №140379 в селе Лебединское в Донецкой области, который расположен вплотную к линии разграничения, был открыт. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук в Facebook.

"Избирательный участок №140379 открыт. Утром 21 апреля участок в селе Лебединское в Донецкой области стал единственной по всей Украине, который не открылся. Причин этому несколько. Но все же основная - участок находится вплотную к линии разграничения", - сообщила она.

Тем не менее, по ее словам, "благодаря слаженной, а главное оперативной работе ЦИК и военно-гражданской администрации Донецкой области, а также при поддержке Национальной полиции, удалось сформировать состав участковой комиссии".

"По состоянию на 16:00 он открыт, и желающие из числа 192 граждан Украины, которые включены в избирательный список, могут прийти и проголосовать", - добавила Слипачук.

Напомним, избирательный участок в Лебединском Донецкой области утром 21 апреля не заработал, в частности, так как не собрались члены участковой избирательной комиссии. Второй тур выборов Президента Украины проходит в воскресенье, 21 апреля. Избирательные участки открылись в 8:00, закроются в 20:00.