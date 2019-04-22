Центризбирком признал успешным второй тур выборов

Новости Украины: Центральная избирательная комиссия признала успешним второй тур выборов.

Второй тур выборов президента Украины в целом прошел успешно и спокойно.

Об этом сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на брифинге.

"По поводу самого дня голосования должен с удовольствием сообщить, что в целом день голосования прошел успешно, и даже по сообщениям Национальной полиции количество обращений и жалоб о каких-то необычных или непонятных событий гораздо меньше, чем во время голосования 31 марта", - заявил Радченко.

После обнародования результатов экзит-полов П.Порошенко позвонил В.Зеленскому и поздравил его с победой на выборах президента Украины.

Напомним, проигрывающий по результатам экзит-полов кандидат в президенты Украины, действующий глава государства Петр Порошенко констатирует, что президентские выборы в Украине прошли честно и в соответствии с европейскими стандартами.

При этом он подчеркнул, что в условиях войны в Украине удалось сохранить демократию и свободу выбора, а также, что не уйдет из политики.