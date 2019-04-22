Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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ЦИК Украины уже обработала 99% электронных протоколов

ЦИК Украины уже обработала 99% электронных протоколов
14:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: По данным обработки 99% бюллетеней Центральной избирательной комиссией, за Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, а за Петра Порошенко - 24,46%.

За кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского проголосовали 73,21% избирателей, действующий президент Петр Порошенко набирает 24,46% голосов, сообщает Центральная избирательная комиссия по итогам обработки 99% электронных протоколов.

В.Зеленский лидирует во всех областях, кроме Львовской области. Там за П.Порошенко проголосовало 62% избирателей, за В.Зеленского - 34%.

В Винницкой области голоса за В.Зеленского и П.Порошкнко составили 63% и 34% соответственно, в Волынской - 63% и 33%, Днепропетровской - 87% и 10%, Донецкой - 86% и 10%, Житомирской - 73% и 24%, Закарпатской - 80% и 16%, Запорожской - 86% и 11%, Ивано-Франковской - 54% и 42%, Киевской - 69% и 27%, Кировоградской - 80% и 17%, Луганской - 89% и 8%, Николаевской - 85% и 12%.

Одесская область показала такие результаты: 87% и 10%, Полтавская - 82% и 15%, Ривненская - 60% и 37%, Сумская - 82% и 15%, Тернопольская - 50% и 46%, Харьковская– 86% и 11%, Хмельницкая - 70% и 26%, Черкасская - 77% и 20%, Черновицкая - 75% и 21%, Черниговская - 77% и 20%, Херсонская - 82% и 15%, г.Киев - 60% и 36%. Признаны недействительными 2,31% избирательных бюллетеней.

Для голосования на повторных выборах президента Украины за рубежом в посольствах и консульствах Украины, как и в первом туре, в 72 странах мира был сформирован 101 заграничный избирательный участок. Больше всего участков открыли в Германии – 5, США, Польше, Италии (по 4), а также Канаде, Испании и Турции (по 3). Всего для голосования 21 апреля ЦИК передала в зарубежные избирательные участки 436 тыс. 528 бюллетеней, а на момент окончания голосования в списки избирателей на этих участках были внесены 448тыс. 896 граждан Украины.

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Петр Порошенко, Владимир Зеленский, ЦИК Украины, Обработка бюллетеней, Выборы 2019: Второй тур.
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