Выборы Президента 2019: второй тур
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Кучма проголосовал во втором туре выборов 2019 и дал совет "новому" президенту

Кучма проголосовал во втором туре выборов 2019 и дал совет "новому" президенту
14:41 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины: Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал и пожелал новоизбранному президенту Украины придерживаться своих обещаний и не "свернуть с пути".

Второй президент Украины Леонид Кучма проголосовал во втором туре президентских выборов и посоветовал будущему главе государства меньше обещать и больше делать. На участок он пришел вместе с женой, сообщает его пресс-секретарь Дарка Олифер в Facebook.

"Вспоминая предыдущие годы и то, что достанется с завтрашнего дня, после инаугурации, новому президенту, то мне его немного даже жаль. Хорошо понимаете: война, которой не видно конца, разделенная Украина, экономика на грани дефолта", - сказал Кучма.

"Меньше обещать и больше делать. Потому что мы с вами видели сегодня - то, что обещали когда-то во время избирательной кампании и с чем через 5 лет пришли, результат получили. Поэтому это главное - быть честным и порядочным перед своим народом", - добавил второй президент.

Он пожелал, чтобы будущий президент придерживался своих обещаний и не "свернул с пути".

Президентские выборы 2019: второй тур голосования (онлайн-трансляция)

"Быть честным и порядочным перед людьми - это будет главным для того, чтобы за ним последовали люди. Потому что если будет доверие к нему, то и дела будут решать не так, как они решались до сегодняшнего дня", - отметил Кучма.

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Голосование, Леонид Кучма, Президентские выборы в Украине 2019, Выборы 2019: Второй тур.
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