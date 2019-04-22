Выборы Президента 2019: второй тур
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Понедельник, 22.04.2019
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В ОБСЕ дали свою оценку президентским выборам в Украине
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В ОБСЕ дали свою оценку президентским выборам в Украине

В ОБСЕ дали свою оценку президентским выборам в Украине
16:01 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: Наблюдатели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признали президентские выборы в Украине конкурентными и свободными.

 Миссия Бюро по демократическим инициативам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ констатирует, что выборы президента Украины были конкурентными, проведены с соблюдением прав и свобод.

"Президентские выборы в Украине 2019 года были конкурентными и проводились с уважением к правам и свободам", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

"Повторное голосование было хорошо организованно... Мы в целом оцениваем день выборов позитивно", - сказал спецкоординатор миссии наблюдателей ОБСЕ Джордж Церетели на пресс-конференции в понедельник в Киеве, отметив, что подготовка и проведение выборов были на лучшем уровне, чем в первом туре.

"Подсчет и подведение итогов в целом оцениваем позитивно", - добавил он.

В ЦИК заявили, что явка на повторном голосовании была ниже, чем 31 марта

"Во время второго тура наши коллеги из БДИПЧ отметили, что продолжилось злоупотребление административными ресурсами, как на национальном, так и местном уровне", - сказал он.

Он также отметил, что "частные телеканалы несбалансированно и предвзято освещали информацию о деятельности кандидатов".

Кроме того, Д.Церетели подчеркнул, что формат дебатов кандидатов в президенты "позволил только ограниченно ознакомиться с программами кандидатов".

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. По результатам подсчета 99% протоколов шоумен Владимир Зеленский набирает 73,22% голосов избирателей (исторический рекорд поддержки), а действующий глава государства Петр Порошенко - 24,45%.

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Выборы, ОБСЕ, ЦИК, Петр Порошенко, Голосование, Выборы в Украине, Владимир Зеленский, Выборы 2019: Второй тур.
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