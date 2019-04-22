В штабе Зеленского ответили, примут ли помощь от Порошенко

Новости Украины: У кандидата в президенты Владимира Зеленского на предложение нынешнего главы государства Петра Порошенко ответили, что новой команде нужно дать шанс провести свои изменения.

Спикер избирательного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков, комментируя предложение действующего главы государства Петра Порошенко о помощи новому президенту, заявил, что новой команде надо дать шанс провести свои изменения. Об этом он сказал на брифинге штаба Зеленского в понедельник.

Так на вопрос, примут ли у Зеленского помощь от Порошенко или будут просить не мешать, Разумков ответил:

"В украинской политике то, что говорят, и то, что делают, далеко не всегда одно и то же. Будем надеяться, что в данном конкретном случае те обещания, которые были озвучены, соответствуют действительности".

Он отметил, что вместе с предложенной помощью от Порошенко также прозвучала и критика в сторону новоизбранного президента.

"И я думаю, что в день победы это было не совсем корректно. Это мое субъективное мнение, а не мнение команды", - добавил Разумкова.

"Я склонен придерживаться той мысли, которую озвучил Владимир Александрович, что необходимо дать возможность провести изменения новым лицам", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы главы государства прошли честно и соответствуют всем демократическим стандартам. Он подчеркнул, что в стране безупречно прошли уже две президентские кампании, одна парламентская, местные выборы. По его словам, Украина является единственной демократической страной на постсоветском пространстве со всех народов бывшего Советского Союза, где так проходят выборы. Вместе с тем, он заверил, что будет поддерживать нового главу государства в вопросах, направленных на отстаивание национальных интересов.