Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей

Новости Украины: На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 57,55% избирателей по данным трех округов.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 57,55% по данным трех избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации на табло, уже поступили данные об активности избирателей из 3 округов в 2 областяхУкраины. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

В Донецкой области явка составила 58,05%, а в Луганской - 49,03%.

Участки были закрыты в 20:00.

Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.

По данным Национального экзитпола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.