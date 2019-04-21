Выборы Президента 2019: второй тур
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Воскресенье, 21.04.2019
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Второй тур выборов: появились первые результаты экзит-полов
Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей
Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей
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Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей

Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей
20:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины: На выборах президента Украины на 20:00 проголосовали 57,55% избирателей по данным трех округов.

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 57,55% по данным трех избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.

Согласно информации на табло, уже поступили данные об активности избирателей из 3 округов в 2 областяхУкраины. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.

В Донецкой области явка составила 58,05%, а в Луганской - 49,03%.

Выборы 2019 второй тур: результаты экзит-полов и данные ЦИК (онлайн-трансляция)

Участки были закрыты в 20:00.

Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.

По данным Национального экзитпола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.

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