Выборы в Украине: ЦИК дала первые данные по явке избирателей

Явка избирателей на выборах президента Украины по состоянию на 20:00 воскресенья составила 57,55% по данным трех избирательных округов из 199 по всей стране, сообщается на табло в Центральной избирательной комиссии Украины.
Согласно информации на табло, уже поступили данные об активности избирателей из 3 округов в 2 областяхУкраины. Общее количество территориальных избирательных округов - 199.
В Донецкой области явка составила 58,05%, а в Луганской - 49,03%.
Участки были закрыты в 20:00.
Напомним, в Украине проходит второй тур выборов президента.
По данным Национального экзитпола, за шоумена Владимира Зеленского проголосовали 73,2% избирателей, а за действующего президента Петра Порошенко - 25,3%.