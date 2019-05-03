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Коболев: Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине

Коболев: Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине
20:31 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Бизнеса: В январе 2020-го Россия может развязать новую "газовую войну" против Украины.

Россия стремится устроить новую газовую войну с Украиной и все - от украинского президента и министерств до "Нафтогаза", должны действовать, чтобы помешать этим планам.

Об этом в интервью "Голосу Америки" рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

Находясь с визитом в Вашингтоне, Коболев пытается заручиться поддержкой США в вопросе переговоров с Россией, а также в отношении российского газового проекта Nord Stream 2.

"Наш главный месседж, - рассказал Коболев, - касается прежде всего той непростой ситуации, сложившейся вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года. У нас заканчивается договор и, как видимо вы знаете, российская сторона, "Газпром" на переговорах пока занимает позицию непонятную. Мы считаем - они тянут время".

Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине, отмечает чиновник.

"Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с первого января, как это было в девятом году, то есть 10 лет назад, и попытаться сделать кризис что позволит им протолкнуть собственный интерес. Кризис о котором говорю, который может иметь место в январе 2020 года, можно назвать газовой войной. И, я считаю, что ее вероятность очень высока", - утверждает Коболев.

Как сообщалось ранее, 29 марта Коболев в Брюсселе заявил, что "Нафтогаз" рассматривает опцию полного прекращения транзита российского газа по территории Украины и готовит меры, которые при таком развитии событий должны обеспечить энергетическую безопасность Украины.

По его словам, есть предложение по созданию дополнительных хранилищ газа в Украине. Также ведется работа над увеличением возможностей импорта газа из ЕС и над тем, чтобы украинские терминалы сжиженного газа были способны заместить в полной мере российский газ.

Контракт между Нафтогазом и российским Газпромом по транзиту газа, как известно, заканчивается в конце 2019 года.

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Газопровод Nord Stream 2 строится из России в ФРГ в обход Украины через Балтийское море. Его длина составит более 1200 км, пропускная способность - 55 млрд кубометров газа в год.

Украина выступает против строительства Nord Stream 2 при возможной потере статуса транзитной страны. Кроме того, противниками Nord Stream 2 являются США, Польша и страны Балтии, предостерегая, что ЕС попадет в зависимость от российского газа.

28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж удовлетворил требования Нафтогаза по транзитному контракту с Газпромом. По решению арбитража, Нафтогаз добился компенсации на сумму $4,63 миллиарда за недопоставку Газпромом объемов газа для транзита.

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Россия, Нафтогаз, Андрей Коболев, Северный поток-2.
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