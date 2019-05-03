Коболев о поставках газа из США: Мы ведем переговоры по этому поводу

Новости Бизнеса: Украина ведет переговоры о поставках газа из США.

Глава НАК "Нафтогаз Украина" Андрей Коболев обсудил в Вашингтоне возможность поставки американского сжиженного природного газа в Украину.

Об этом Коболев сообщил в интервью "Голосу Америки".

"Мы ведем переговоры по этому поводу. И я должен сказать, что в этот раз мы подошли к этому вопросу очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность с обеих сторон есть. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа", - сказал Коболев.

Коболев также обсудил в Вашингтоне давление на Россию в связи с "Северным потоком-2", после сооружения которого Россия может прекратить транзит газа через Украину.

По его мнению, президент РФ Владимир Путин готов сделать все, чтобы прервать транзит через Украину.

"Я понимаю, что "Газпром" руководствуется не коммерческими интересами, а Путин будет делать все возможное, чтобы снова-таки путем кризисной ситуации продвинуть свой интерес. Я не думаю, что отсутствие "Северного потока" остановит российскую сторону от полного прекращения транзита газа по территории Украины, и мы слышим об этом сценарии не только с российской стороны. Мы знаем, что и из Европы поступает много сигналов и есть много признаков на рынке, что россияне готовятся к такому сценарию", - сказал Коболев.

Он выразил надежду на поддержку США в переговорах с Россией.

"Я думаю, что поддержка Украины в прохождении следующей зимы, в обеспечении достаточных объемов газа, обеспечении прозрачного переговорного процесса с российскими коллегами, скажем так, является приоритетной задачей", - отметил глава Нафтогаза.