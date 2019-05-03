Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

В "Нафтогазе" уверены, что РФ не сможет заблокировать реверс газа в Украину

В "Нафтогазе" уверены, что РФ не сможет заблокировать реверс газа в Украину
23:00 Пт, 3 Май 2019 Телеграф Укринформ

Новости Бизнеса: Коболев заверяет, что Россия не сможет блокировать реверс газа в Украину.

Российский газовый монополист не сможет блокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину, потому что доля "Газпрома" в общем потреблении Европы - только одна четвертая.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Европейский рынок - это большая ванная газа. "Газпром" там один из поставщиков, его доля в общем потреблении примерно одна четвертая, то есть мы покупаем газ из ванны, где "Газпром" как поставщик занимает одну четвертую. Можно ли это считать российским газом?" - задал риторический вопрос Коболев.

"Я считаю, что, очевидно, - нет. На это есть очень простой тест - "Газпром" ни разу не смог нам перекрыть газ из Европейского Союза. Если бы это был российский газ, они могли бы это сделать, а они этого ни разу не смогли сделать", - объяснил свою позицию чиновник.

Как сообщалось ранее, Нафтогаз готовится перейти на разворот ГТС в реверсном направлении в случае прекращения РФ транзита газа с начала 2020 года. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко пояснил, что для этого, в частности, проводится реконструкция компрессорной станции Бар (газопровод Союз, Винницкая обл.), что придаст дополнительную надежность для осуществления поставок газа с запада страны в восточные регионы.

Коболев: Россия хочет создать искусственный газовый кризис в Украине

Витренко также подчеркнул, что в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины не все мощности на западной границе страны (42,5 млн куб. м/сутки - Словакия, 17,1 млн куб. м/сутки - Венгрия, 6,4 млн куб. м/сутки - Польша) можно будет задействовать для импорта газа со стороны Европы. По его подсчетам, наиболее ощутимые проблемы ожидаются на словацком направлении, где Украина будет получать вдвое меньше газа. Витренко уточнил: это объясняется тем, что не все мощности из Европы, из Польши и Венгрии, например, являются так называемыми непрерывными мощностями.

Витренко добавил, что сбалансировать ситуацию можно благодаря закачке в подземные хранилища дополнительных объемов газа.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газпром, Россия, Нафтогаз, Андрей Коболев, Реверс газа.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь