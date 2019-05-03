В "Нафтогазе" уверены, что РФ не сможет заблокировать реверс газа в Украину

Новости Бизнеса: Коболев заверяет, что Россия не сможет блокировать реверс газа в Украину.

Российский газовый монополист не сможет блокировать реверсные поставки газа из ЕС в Украину, потому что доля "Газпрома" в общем потреблении Европы - только одна четвертая.

Об этом в интервью "Голосу Америки" заявил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев.

"Европейский рынок - это большая ванная газа. "Газпром" там один из поставщиков, его доля в общем потреблении примерно одна четвертая, то есть мы покупаем газ из ванны, где "Газпром" как поставщик занимает одну четвертую. Можно ли это считать российским газом?" - задал риторический вопрос Коболев.

"Я считаю, что, очевидно, - нет. На это есть очень простой тест - "Газпром" ни разу не смог нам перекрыть газ из Европейского Союза. Если бы это был российский газ, они могли бы это сделать, а они этого ни разу не смогли сделать", - объяснил свою позицию чиновник.

Как сообщалось ранее, Нафтогаз готовится перейти на разворот ГТС в реверсном направлении в случае прекращения РФ транзита газа с начала 2020 года. Исполнительный директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко пояснил, что для этого, в частности, проводится реконструкция компрессорной станции Бар (газопровод Союз, Винницкая обл.), что придаст дополнительную надежность для осуществления поставок газа с запада страны в восточные регионы.

Витренко также подчеркнул, что в случае прекращения РФ транзита газа через ГТС Украины не все мощности на западной границе страны (42,5 млн куб. м/сутки - Словакия, 17,1 млн куб. м/сутки - Венгрия, 6,4 млн куб. м/сутки - Польша) можно будет задействовать для импорта газа со стороны Европы. По его подсчетам, наиболее ощутимые проблемы ожидаются на словацком направлении, где Украина будет получать вдвое меньше газа. Витренко уточнил: это объясняется тем, что не все мощности из Европы, из Польши и Венгрии, например, являются так называемыми непрерывными мощностями.

Витренко добавил, что сбалансировать ситуацию можно благодаря закачке в подземные хранилища дополнительных объемов газа.