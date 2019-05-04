Цены на нефть и газ: НБУ дал прогноз

Новости Бизнеса: Нацбанк в Инфляционном отчете дал прогноз мировых цен на газ и нефть.

На мировом рынке цены на нефть и газ в дальнейшем будут двигаться в одном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка.

"После стремительного падения в конце прошлого года мировые цены на нефть с начала 2019 постепенно росли. Весомым фактором поддержки цен было ограничение производства в рамках выполнения соглашения ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравией и снижение объемов поставки нефти Венесуэлой и Ираном из-за санкций США. Однако содержание добычи нефти США на рекордно высоком уровне сдерживало дальнейший рост цен на нефть", - говорится в сообщении.

С начала апреля цены на нефть ускорили рост. Весомым фактором стало заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости продолжения смягченных санкций против Ирана в нефтяных вопросах, действие которых завершается 2 мая, напомнили в НБУ.

Зато цены на природный газ продолжили снижение, начатое в сентябре прошлого года. Это было обусловлено накопленными значительными запасами сжиженного природного газа благодаря относительно теплой зиме в Северном полушарии и росту объемов добычи газа США и Россией.

В НБУ прогнозируют, что мировые цены на нефть в дальнейшем будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/барр. Поддержку ценам будут предоставлять сокращения поставок нефти странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. В то же время ожидается, что спрос на нефть будет оставаться стабильно высоким и в 2019 году он вырастет на 1,2-1,5 млн барр./сутки. В последующие годы темпы его роста будут замедляться из-за снижения потребления нефти, прежде всего за счет увеличения доли электромобилей, особенно в Китае.

Эксперты считают, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

"Ожидается, что спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 20% к концу 2020 года. Причем наибольший рост спроса демонстрирует Китай, который нарастил импорт природного газа в 2018 году на 40% г/г. В то же время ускоренными темпами будет расти предложение, прежде всего за счет производства в США, России, а также в Австралии и Катаре", - отметили в пресс-службе регулятора.