Скачать
Воскресенье, 05.05.2019
Коболев назвал две самые неотложные реформы
Коболев назвал две самые неотложные реформы
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
В Одесской области СБУ блокировала контрабанду табака
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Украинский кикбоксер выиграл три боя за вечер (Видео)
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху
Нежданчик: "бородатая" невеста подкралась к жениху

Цены на нефть и газ: НБУ дал прогноз

Цены на нефть и газ: НБУ дал прогноз
20:07 Сб, 4 Май 2019 Телеграф УНН

Новости Бизнеса: Нацбанк в Инфляционном отчете дал прогноз мировых цен на газ и нефть.

На мировом рынке цены на нефть и газ в дальнейшем будут двигаться в одном направлении. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Инфляционный отчет Национального банка.

"После стремительного падения в конце прошлого года мировые цены на нефть с начала 2019 постепенно росли. Весомым фактором поддержки цен было ограничение производства в рамках выполнения соглашения ОПЕК+, прежде всего Саудовской Аравией и снижение объемов поставки нефти Венесуэлой и Ираном из-за санкций США. Однако содержание добычи нефти США на рекордно высоком уровне сдерживало дальнейший рост цен на нефть", - говорится в сообщении.

С начала апреля цены на нефть ускорили рост. Весомым фактором стало заявление президента США Дональда Трампа об отсутствии необходимости продолжения смягченных санкций против Ирана в нефтяных вопросах, действие которых завершается 2 мая, напомнили в НБУ.

Зато цены на природный газ продолжили снижение, начатое в сентябре прошлого года. Это было обусловлено накопленными значительными запасами сжиженного природного газа благодаря относительно теплой зиме в Северном полушарии и росту объемов добычи газа США и Россией.

В НБУ прогнозируют, что мировые цены на нефть в дальнейшем будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов/барр. Поддержку ценам будут предоставлять сокращения поставок нефти странами ОПЕК+ и санкции США против Ирана и Венесуэлы. В то же время ожидается, что спрос на нефть будет оставаться стабильно высоким и в 2019 году он вырастет на 1,2-1,5 млн барр./сутки. В последующие годы темпы его роста будут замедляться из-за снижения потребления нефти, прежде всего за счет увеличения доли электромобилей, особенно в Китае.

За первый квартал Укрнафта уплатила почти два миллиарда ренты

Эксперты считают, что мировые цены на природный газ после стремительного снижения стабилизируются с последующим слабым восходящим трендом.

"Ожидается, что спрос на сжиженный природный газ вырастет более чем на 20% к концу 2020 года. Причем наибольший рост спроса демонстрирует Китай, который нарастил импорт природного газа в 2018 году на 40% г/г. В то же время ускоренными темпами будет расти предложение, прежде всего за счет производства в США, России, а также в Австралии и Катаре", - отметили в пресс-службе регулятора.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, НБУ, Нефть, Цены на газ, Цены на нефть, Инфляционный отчет.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Динамо не смогло обыграть Александрию
02 Ляшко объяснил, почему не приехал на встречу с Зеленским
03 Горбатюк готов возглавить ГПУ
04 Шахтер 5:0 Львов: события матча (Видео)
05 Вятрович об идее проведения инаугурации 19-го мая: Дата крайне неудачная
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
В Днепре оборвался лифт с людьми
В Днепре оборвался лифт с людьми
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
Армия Израиля нанесла ракетные удары в секторе Газа
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
На Донетчине задержан торговец боеприпасами
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Эффектная сетка: светская львица Кайли Дженнер вышла в свет
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь