За первый квартал Укрнафта уплатила почти два миллиарда ренты

Новости Бизнеса: Укрнафта уплатила рентной платы за первый квартал 1,96 млрд грн.

За январь-март 2019 года Укрнафта уплатила 1,96 млрд грн рентной платы в бюджеты всех уровней. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"За первый квартал 2019 года Укрнафта уплатила 1,96 млрд грн рентной платы в бюджеты всех уровней, что на 11% превышает аналогичный показатель 1 квартала 2018 года (1,76 млрд грн). В местные бюджеты за отчетный период поступили 97,9 млн грн согласно закрепленному в законодательстве механизму распределения рентной платы за добычу нефти, газа и конденсата", - говорится в сообщении.

Наибольшие поступления от ренты Укрнафты получили громады Сумской (40,8 млн грн), Ивано-Франковской (21,3 млн грн) и Полтавской (17,2 млн грн) областей.

Напоминаем, принцип распределения рентной платы за добычу нефти и газа предусматривает перечисление 95% рентных платежей в общий фонд государственного бюджета, а 5% - в местные бюджеты. При этом 2% доходов от ренты направляются в районные бюджеты, а 3% - в бюджеты городов областного значения и бюджеты объединенных территориальных громад по месту добычи природных ресурсов.